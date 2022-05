Montecatini, i russi comprano lo storico Grand Hotel La Pace

Montecatini, 9 maggio 2022 - I russi si comprano lo storico Grand Hotel & La Pace di Montecatini. Un'operazione che non passa inosservata in città per una gloriosa struttura nata nel 1870 dove hanno soggiornato nomi altisonanti: da D'Annunzio a Puccini, da Trilussa allo Scià di Persia. L'operazione sarebbe stata portata a punto nelle scorse settimane.

Top secret sull'accordo tra Stefano Pucci, della famiglia che ha guidato l'hotel negli ultimi decenni e gli acquirenti. Si tratta di una delle famiglie più note della regione del Tarstan. Insomma l'amore dei russi per la città termale non è destinato a finire con la guerra in Ucraina. Anzi continua con questo accordo che viene visto con favore in città. Considerando i sicuri investimenti che adesso arriveranno e le ricadute sul territorio. Un bello sprint dopo due anni che, a causa della pandemia, anche per Montecatini sono stati molto duri.