Gran Premio Nello Bellei e molto altro

Si entra nel cuore della stagione del trotto all’ippodromo Sesana. Domani si corre il Gran premio Nello Bellei che apre la stagione delle corse-clou e che avrà il suo appuntamento più atteso martedì 15 agosto con il Città di Montecatini. Sicuri di una maggiore presenza di pubblico, già ottima fin dall’inizio della stagione, da sabato prossimo verranno potenziati tutti i servizi di accoglienza e di confort offerti dall’ippodromo: ci saranno più animatori nel piccolo paese dei balocchi a disposizione dei bambini, più bici nella pista di mountain bike, qualche pony in aggiunta a quelli ormai diventati idolo dei piccoli.

Ci sarà il primo dei cinque appuntamenti con il mercatino con tante bancarelle di artigianato e cose curiose.

Potenziata e aggiornata anche l’offerta della ristorazione con l’apertura di tutti i punti presenti nella struttura e confermati i servizi gratuiti, anche per questo particolare periodo, offerti da Maikeru il barbiere dell’ippodromo per i signori e Neiru nail designer per la manicure delle signore.

Ed ancora il talk show "Aperitivo all’ippodromo" condotto da Barbara Scarpettini tutti i giovedì alle 19 con ospiti illustri, il pianobar e la musica dal vivo, l’arena cinema sotto le stelle con la rassegna di film dedicati a Francesco Nuti, la visita al museo e al tondino dove vedere da vicino i cavalli prima che entrano in pista.

Tante nuove idee introdotte per intercettare nuovi pubblici e per confermare nell’ippodromo di Montecatini Terme un luogo piacevole dove trascorrere una bella serata.