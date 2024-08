Gran Premio Città di Montecatini, pronte le magliette commemorative

La serata di ferragosto non si chiuderà con i classici fuochi di artificio. La comunicazione ufficiale da parte dell’ufficio stampa di Snaitech non è ancora arrivata, ma la voce che lo spettacolo pirotecnico non avrà luogo per esigenze operative circola ormai da qualche giorno. La conferma è attesa a breve.

Mancherà sicuramente un tassello importante al convegno che rappresenta l’apoteosi del trotto estivo in Toscana, perché in qualche modo quel cielo illuminato di mille colori chiudeva il sipario su una serata magica ma il ferragosto al Sesana è tanto altro. I fuochi sono un idea del manager Vanni Parenti e furono inseriti nel programma del ferragosto alla fine degli anni Ottanta.

C’è da dire che il Gran Premio Città di Montecatini è stato spostato al 15 agosto nel 1973 perché prima si correva ad inizio mese di domenica sera.

Parenti, da grande visionario, nel suo periodo alla guida del Sesana ha portato qualcosa di diverso, come l’attuale formula del Città di Montecatini con batterie e finale copiata dall’affascinante Elitloppet quando con il boom dei cavalli stranieri in Italia Parenti pensò bene di creare una corsa più accattivante, con anche i fuochi. Dal loro inserimento nel programma del 15 sono poi diventati parte integrante della serata e un grande richiamo per tutta la cittadina.

Ma già nell’estate dell’era Covid per ovvie ragioni di sicurezza con l’ingresso contingentato ad un numero limitato di spettatori l’ippodromo fu costretto a limitare i festeggiamenti annullando lo spettacolo pirotecnico. La situazione è ben diversa, ma pur mancando il finale scenografico si annuncia una gran bella serata perché a Montecatini la vera tradizione è andare all’ippodromo per il gran premio.

A proposito di tradizioni non mancherà la t-shirt commemorativa. L’iniziativa nata all’inizio degli anni Duemila ha dato il via ad un vero e proprio collezionismo perché la maglietta è associata ad ogni edizione del prix termale con logo e colori. Sarà distribuita gratuitamente ai primi 3000 spettatori.

Martina Nerli