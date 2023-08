Gp Ferragosto, 37 iscritti Vernissage va a caccia della sua terza vittoria

di Martina Nerli

Con l’elenco degli iscritti parte ufficialmente il countdown verso il Città di Montecatini. Sono ben trentasette i cavalli segnalati tra cui anche molti stranieri ma il regolamento prevede un massimo di diciotto cavalli suddivisi in due batterie. Questa mattina con la stesura della classifica tanti cavalli probabilmente rinunceranno all’appuntamento di ferragosto, i rimasti verranno poi suddivisi in due batterie. L’ attenzione in primis casca su Vernissage Grif che tecnicamente si presenta come il cavallo da battere. Alessandro Gocciadoro oltre al favorito netto vorrebbe provarci con un battaglione di cavalli, Bepi Bi che per l’occasione torna a correre in Italia va forte ma anche Always Ek secondo a Taranto nel Due Mari qualche giorno fa dimostrando grande forma. Claus Hollmann schiera due americani al debutto in Italia, Cricket Fashion e Sunny Crockett. Enrico Bellei ci riprova con Birba Caf mentre Erik Bondo è nella lista con lo svedese Kennedy e il francese Grand Art. Dalla Francia gli iscritti più interessanti sono Doux Parfum e Ek Greco Bello. Tra i cavallini di casa troviamo City Lux con il sempre ambizioso Riccardo Pezzatini, Ur Tab di Azzurra e Ziguli dei Greppi. Tenta il bis anche il vincitore dello scorso anno Vincerò Gar.

Intanto di nuovo corse al trotto anche giovedì 3 agosto, per il primo appuntamento del mese che precede le spettacolari corse delle pariglie e del trotto

montato in calendario per il sabato successivo. In questa prima parte della stagione, tanta gente ha riscoperto il gusto di trascorrere una intera serata all’ippodromo, assistendo a ben sette corse entusiasmanti e soffermandosi nei vari intrattenimenti e servizi a disposizione, gratuitamente, di tutto il pubblico. Il giovedì sera poi è dedicato alla discoteca, realizzata in uno spazio attrezzato lungo la pista per non perdere lo spettacolo dei cavalli pur ascoltando della buona musica dagli anni ‘70 al 2000. Giovedì 3 agosto ad intrattenere il pubblico sarà Mabo dj e sarà impossibile non lasciarsi andare alle danze, semmai sorseggiando un piacevole cocktail o assaporando un gustoso fritto di mare. Si inizia alle ore 20 con gli aperitivi con sottofondo musicale per poi passare alla discoteca vera e propria fino alle ore 24.