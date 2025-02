Gli studenti parlano di Norma Cossetto

Anche l’ICS Don Milani ha voluto omaggiare la ‘Giornata del Ricordo’, istituita alcuni anni fa, per ricordare appunto i massacri avvenuti nelle foibe, e l’esodo giuliano dalmata. Ieri mattina, presso l’auditorium della scuola secondaria di I° Padre Filippo Cecchi, è stato proiettato il documentario ’L’Italia di frontiera: la guerra, le foibe, l’esodo’. Erano presenti tutte le classi delle terze medie, che hanno anche assistito alla precedente introduzione della Prof.ssa Giada Croci, che ha collocato storicamente il periodo in cui è avvenuto tutto ciò. E poi toccato al Consiglio Comunale dei Ragazzi prendere la parola, e parlare della figura di Norma Cossetto, giovane vittima delle Foibe, morta nel lontano 1943. "Continuano le iniziative con i nostri giovani, volte ad instillare in loro una piena coscienza storica, di ciò che è accaduto in passato – ha detto il vicesindaco ed assessore alla cultura di Ponte Buggianese Maria Grazia Baldi –. Il prossimo24 febbraio con Marco De Paolis parleremo dell’Eccidio del Padule". Simone Lo Iacono