Gli studenti della Giano Giani protagonista al Teatro Verdi

Stilata la classifica delle classi delle primarie vincitrici del concorso legato al musical ’A Christmas Carol. Canto di Natale’, con la Compagnia dell’Alba e uno straordinario Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge. Lo show andrà in scena il 26 dicembre, al il Teatro Verdi di Montecatini.

Gli alunni delle scuole primarie si sono potuti cimentare, attraverso un lavoro per classi, nella produzione di elaborati legati direttamente agli spettacoli oggetto del Concorso. Vincitrice di tutti e tre i concorsi, la primaria Giano Giani di Massa e Cozzile; da segnalare un premio speciale andato all’alunna Rebecca Scardigli, classe IV B, Scuola Primaria Amicizia (con l’elaborato dal titolo ’Mortina e l’incontro inaspettato’). Le classi terze e quarte hanno già potuto partecipare ai rispettivi spettacoli. I più piccoli, chiamati in occasione di ’Kappuccetto Rosso. Fiabe Jazz’ a inventare un finale alternativo per la celebre fiaba, hanno potuto assistere con loro enorme sorpresa alla messa in scena di quanto da loro stessi ideato. Le quarte, premiate invece dalla Compagnia delle Formiche per l’elaborato ’Mortina alla ricerca della notte perduta’, hanno potuto conoscere di persona a fine spettacolo l’amatissima Barbara Cantini.

Verranno infine premiati il 26 dicembre dalla Compagnia dell’Alba, in occasione del musical ’A Christmas Carol’, gli alunni della classe quinta vincitrice del concorso in cui si chiedeva di scrivere una poesia ispirata al significato profondo del racconto dickensiano, attualizzato ai giorni nostri. E dall’elaborato ’Il nostro canto di Natale’ un’esortazione finale valida per tutti: "Quindi ogni tanto lasciamo i social e il cellulare, e godiamoci la vita perché è unica e speciale!".

Giovanna La Porta