Giovani protagonisti al Teatro Verdi. Tutto pronto per il Galà dei Get

Un pomeriggio all’insegna del musical, della danza e del teatro. Di tutto ciò fa spettacolo con la esse maiuscola. Oggi dalle 17 al Teatro Verdi di Montecatini Terme andrà in scena il nuovo “Galà dei G.E.T.“, i Germana Erba’s Talents. Il Galà è una kermesse che vede protagonisti giovani danzatori, cantanti e attori, spaziando dal grande repertorio del balletto classico alla prosa, a quadri coreografici e musicali tratti da celebri musical, alla danza contemporanea. Si susseguono con ritmo festoso scene del teatro musicale più amato come Grease, Mamma Mia! o Mary Poppins e di operette quali Al cavallino bianco, a coinvolgere il pubblico con opere di danza di Cajkovskij, Drigo e Deldevez e a un estratto del best seller GET Piccolo Principe. A incorniciare lo spettacolo, momenti molto evocativi come il celebre coro del Va’ pensiero di Verdi. Una brillante antologia di emozioni e momenti di spettacolo per una esibizione di assoluto livello, con tutto il fascino dei “Talent“ (dal vivo, però).

I G.E.T. sono ospiti di molti importanti teatri quali il Manzoni di Roma, l’Alfieri di Asti, il Sociale di Pinerolo, i Teatri Alfieri e Colosseo di Torino. La loro energia nasce dalla certezza di prepararsi per dare vita a un sogno – il teatro – da condividere con i loro spettatori e sostenitori. Lo spettacolo è firmato dai coreografi Antonio Della Monica, Niurka De Saa, Marisa Milanese, Gianni Mancini e Maria Elena Fernandez, dai registi Luciano Caratto, Simone Moretto, Federico Tolardo, Elia Tedesco e dai vocal coach Simone Gullì e Gabriele Bolletta. Ormai marchio riconosciuto, G.E.T. nasce dal Liceo Germana Erba di Corso Moncalieri a Torino, istituto di eccellenza che in quasi trent’anni anni di attività ha diplomato oltre 800 allievi. Tra questi, Federico Bonelli primo ballerino dal 2003 al 2022 al Royal Ballet e direttore artistico del Northern Ballet, Leonardo Cecchi, attore e cantante di fama internazionale, amatissimo per il ruolo del protagonista Alex nella serie TV Alex & Co e Haroun Fall, attore impegnato anche sul fronte dell’attivismo che, dopo diversi ruoli teatrali ha ottenuto il primo ruolo da co-protagonista per il piccolo schermo nel 2021 con la serie Zero, la prima serie italiana con un cast principale interamente di colore. Senza parlare degli allievi impegnati in importanti attività artistiche ancora prima del diploma come Christian Scifo, ora in Canada, già scritturato al Ballet du Québec nell’anno della maturità e segnaliamo Bianca Zoe Mantelli, selezionata dalla Wishfully per essere la voce principale di un video distribuito in oltre un miliardo di licenze. Prezzi biglietti: poltronissima 21 euro, ridotto 17; poltrona 18 euro, ridotto 15. Informazioni e prevendite: Ticketone e Unicoop Firenze.

Gianluca Barni