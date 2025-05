Il saluto del Papa ai gruppi parrocchiali delle frazioni di Uzzano

Il gruppo parrocchiale di Uzzano è stato salutato da Papa Leone XIV. L’evento è stato l’ apice di un pellegrinaggio dell’anno giubilare che ha visto testimoni un gruppo di fedeli dell’unità pastorale uzzanese e nel corso dell’udienza del mercoledì il Santo Padre ha menzionato i cittadini provenienti dalle frazioni di Santa Lucia, Torricchio e Uzzano Castello accompagnati dal parroco don Bernie del Rio insieme a don Christian.

Tutto era iniziato il giorno prima con i viaggiatori che hanno fatto visita alle Basiliche di San Giovanni in Laterano alla quale ha fatto seguito quella alla Basilica di Santa Croce. Il mercoledì, come detto, alle prime luci dell’alba il gruppo si era diretto verso piazza San Pietro per prendere posto dove sarebbe passato il Pontefice sulla sua auto bianca, quindi l’attesa per il suo passaggio e tra le quarantamila persone che avevano attraversato i varchi di accesso nella Città del Vaticano, sventolando variopinti foulard, cappellini e striscioni, la gratitudine di aver ascoltato le parole di Papa Prevost ed il saluto agli uzzanesi, per proseguire poi con l’attraversamento delle altre due porte Sante, quali quella in San Pietro e quella in San Paolo fuori le Mura.

Per tutti sono stati due giorni di devozione e Don Bernie nel corso di una delle celebrazioni religiose effettuate si è soffermato sull’ importanza di essere testimoni di Dio che sta mettendo forza nel nostro cuore, quindi i ringraziamenti a chi si è impegnato per realizzare le due giornate. I commenti dei presenti non sono mancati. "Non è facile mettere insieme parole ed emozioni ed esprimere la potenza della comunione fraterna", ha detto Roberta. "Esperienza sicuramente indimenticabile", le parole di Stefania.

Stefano Incerpi