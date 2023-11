Giovani operatori del benessere. Lezione direttamente sul campo per gli studenti del Sismondi

La scuola sul campo. Mercoledì 15 novembre le studentesse della classe 4AOB (Indirizzo Operatore del benessere) hanno potuto fare esperienza diretta del trattamento di Pressoterapia. Grazie alla competenza della docente Luigia Vassallo, e alla disponibilità delle docenti Nappolini, Mollica e Chericoni, le ragazze hanno assistito nei laboratori del nostro Istituto ad una dimostrazione di Pressoterapia. Argomento a lungo studiato dalle studentesse, questa particolare tecnica di massaggio è passata dalla teoria alla pratica: la docente ha portato in laboratorio il macchinario elettro-estetico per far vedere come la Pressoterapia va ad agire nella pratica sulla circolazione linfatica.

Scopo di questo trattamento curativo, oltre a quello per eliminare il ristagno di liquidi e la cellulite, è quello di migliorare il tono muscolare. Trattamento curativo ampiamente utilizzato sia in campo medico che estetico, la Pressoterapia agisce con una sorta di pressomassaggio che cerca di far confluire tutta la linfa verso le stazioni linfonodali, espellendo con maggiore facilità le tossine e le scorie presenti nell’organismo, con il risultato di un miglioramento immediato e un senso di notevole leggerezza e di benessere.

Dopo la straordinaria esperienza dello Stage in crociera nel Mediterraneo dello scorso anno, è questa una nuova occasione per le nostre alunne dell’Indirizzo Operatore del Benessere, per approfondire la conoscenza di una tecnica estetica che va ad arricchire il loro bagaglio formativo e che le fa trovare più preparate nell’affacciarsi al mondo del lavoro. Tutta la comunità scolastica del Sismondi-Pacinotti ringrazia la professoressa Vassallo per aver offerto alle ragazze questa nuova importante opportunità di crescita professionale.