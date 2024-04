Gioia Monsummano, la Larcianese sogna

Due facce diverse della stessa medaglia. Quella gioiosa aveva le forti tinte amaranto dell’Intercomunale, vittorioso grazie ai gol siglati da Ferrara e Mancino. Più triste quella della Lampo Meridien, che forse ha compromesso il suo percorso verso i playoff. "Davanti al nostro pubblico ci siamo tolti una grande soddisfazione – dice il diesse del Monsummano Fanucci –. È sempre bello quando si vince un derby. I ragazzi hanno giocato una partita perfetta. Ci stiamo comportando bene in queste ultime partite, giocando alla pari contro squadre che faranno i playoff. Ciò però fa accrescere il rammarico sui punti buttati via alcune settimane fa. L’annata dell’Intercomunale però può comunque essere considerata positiva". Felicissimo anche capitan Moncini, che ha dichiarato: "È stata una bella partita. Noi avevamo poco da chiedere, a livello di classifica, ma siamo un gran gruppo. Quindi ci siamo detti di voler giocare tutte le partite che rimangono da qui alla fine del campionato al massimo. Oggi tra l’altro era un derby. Era molto sentito per noi, per la società. Ci abbiamo messo l’anima ed il risultato alla fine dice davvero tutto".

Sorride anche la Larcianese. A due giornate dalla fine del campionato, grazie al successo rotondo ottenuta nell’ultima giornata contro l’Alleanza Giovanile Dicomano, i viola hanno sono ancora in lotta per un posto playoff. In questo senso diventa fondamentale l’impegno di domenica prossima sul campo del Real Cerretese, terzo in classifica ad appena due punti dalla capolista Viareggio. Nell’ultima di giornata del girone A di Promozione poi la squadra di Cerasa affronterà al Cei il San Marco Avenza, formazione che ha già ottenuto la salvezza matematico. Facendo bottino pieno di sei punti la Larcianese andrebbe a quota cinquantaquattro punti e, sperando in almeno un passo falso di chi la precede, si ritroverebbe con in mano un pass per la post season.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini