Gioco d’azzardo, ludopatia e criminalità: se ne parla all’Hotel Adua

Il Movimento 5 Stelle organizza un incontro pubblico dal titolo ’Gioco d’azzardo, dipendenza da gioco e criminalità’. Appuntamento oggi alle ore 15 presso l’hotel Adua, in via Alessandro Manzoni 46. L’evento si propone di affrontare il delicato tema della ludopatia e delle sue implicazioni sociali, sanitarie ed economiche, nonché il legame tra il gioco d’azzardo e la criminalità organizzata. Esperti del settore e rappresentanti istituzionali porteranno il loro contributo per sensibilizzare l’opinione pubblica e avanzare proposte concrete per contrastare il fenomeno.

Ad aprire i lavori sarà Irene Galletti, presidente del gruppo Movimento 5 Stelle Toscana, seguita dagli interventi di: Andrea Quartini, medico esperto in dipendenze e deputato M5S; Don Armando Zappolini, portavoce della campagna ’Mettiamoci in gioco’; Filippo Torrigiani, consulente della commissione parlamentare antimafia; Marco Niccolai, consigliere regionale Pd. L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali di Eugenio Giani, presidente della giunta regionale della Toscana e Claudio Del Rosso, sindaco di Montecatini Terme, mentre la moderazione sarà affidata a Federica Vettori, esperta di relazioni istituzionali.

Il gioco d’azzardo patologico rappresenta una delle piaghe sociali più diffuse, con gravi ripercussioni sulla vita delle persone e delle loro famiglie. L’obiettivo dell’incontro è fornire una panoramica sulla situazione attuale e discutere possibili misure di contrasto, coinvolgendo cittadini, istituzioni e esperti del settore.

Nel 2024 il gioco d’azzardo in Toscana ha segnato un preoccupante trend di crescita. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli regionale, lo scorso anno sono stati giocati quattro miliardi di euro, un dato più che raddoppiato rispetto ai livelli prepandemici, quando erano stati giocati poco meno di due miliardi di euro. I giochi più gettonati sono quelli di carte, a partire dal poker, ma vanno molto anche le simulazioni di casinò. E ad aumentare sono anche il numero di chi gioca e scommette, passato dai 55mila del 2019 ai centomila del 2023 e ai 110mila del 2024.