Gattina nel vano motore è salvata da due 17enni

Storia commovente e a lieto fine pubblicata sui social da Livorno Odv. Protagonisti due diciassettenni che hanno salvato una gattina.

"E’ mezzanotte passata – si racconta – piove e Gianmarco e Ruben hanno appena finito di trascorrere una serata con gli amici. Mentre attendono i genitori per riportarli a casa, sentono il miagolio di un gatto. Quel rumore li incuriosisce, perché è strano, quasi un lamento. Si guardano intorno e sull’erba che costeggia il marciapiede vedono un micino di pochissime settimane. Si riguardano attorno; magari la mamma è nei dintorni; provano a cercarla, ma non vedono né sentono nulla e il gattino sembra proprio abbandonato in mezzo al parcheggio. Cercano di prenderlo, ma il piccolo, spaventato fugge ed entra purtroppo nel vano motore di una macchina posteggiata: la situazione peggiore che potesse capitare. Quando arriviamo, loro sono attorno alla macchina e “non ce ne andremo se quel gattino non verrà recuperato“. Nel frattempo arriva la mamma di uno di loro e non si smuove nemmeno lei. Su un foglio scrive “gattino dentro al motore“, nel caso in cui si avvicini qualcuno all’auto. Cerchiamo di vederlo, miagola disperato e solo dopo un’ora, riusciamo a fatica, aiutati dal cibo e da un video su YouTube che riproduce il miagolio di una mamma gatta a farlo uscire".

Il lieto fine è di quelli potenti, perchè la famiglia è pronta ad adottarlo. "Sono le 1.30 di notte, continua a piovere e decidiamo la cosa più naturale da fare: invitati dalla mamma, glielo portiamo a casa. In una Massa e Cozzile silenziosa, li seguiamo. La loro casa accoglie già due gatti e all’ingresso campeggia un quadro con un micio nero con su scritto: se non piacete al mio gatto non piacete neanche a me. Quella sarà la casa di Milly". Tanti i commenti commossi sui social e le congratulazioni ai due ragazzi che hanno mostrato sensibilità e amore verso il prossimo e verso la natura.

Giovanna La Porta