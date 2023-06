Galà del ’Compleanno’ con la canzone italiana alle Terme Tettuccio

"Buon compleanno Montecatini": la festa della città ritorna con le più belle canzoni della musica italiana interpretate da Franco Fasano, Francesca Alotta e Cecille. L’appuntamento organizzato da "Acqua in bocca" con il patrocinio del Comune stavolta è solo serale. La data è il 29 giugno, dalle 21 alle Terme Tettuccio.

Sarà una festa della musica ricordando l’autore Giancarlo Bigazzi, l’artigiano della canzone, che ha firmato successi indimenticabili come Ti amo, Gloria, Rose Rosse, Gli uomini non cambiano, Si può dare di più. Bigazzi era considerato il Re Mida della canzone, tutto quello che usciva dal suo pianoforte era un successo. Lo sanno bene Massimo Ranieri, Mina, Umberto Tozzi, Mia Martini, Marco Masini, Loredana Bertè, Gianni Morandi, Renato Zero e tanti altri big della musica italiana. Per questo il sindaco Luca Baroncini consegnerà una targa di ringraziamento in ricordo alla moglie. Presenta l’evento Simona Peselli. Ingresso libero per il pubblico. Servizio bar a cura del Caffè storico.

Dal palco di Sanremo a quello dello stabilimento Tettuccio ci saranno il cantautore Franco Fasano (con il suo chitarrista Mauro Vero) e Francesca Alotta, testimoni di quell’epoca per interpretare i successi di Mia Martini (ma non solo); il piccolo coro Melograno diretto da Laura Bartoli che fa parte della Galassia dell’Antoniano con un ricco repertorio legato allo Zecchino d’Oro; Cecille, 26 anni, cantante e corista, più volte al fianco di Andrea Bocelli. Cecille ha rappresentato l’Italia a Washington in un evento dedicato al Museo della Bibbia; pochi mesi fa ha cantato nel Salone dei Cinquecento a Firenze per l’anniversario dei 160 anni del Consolato onorario del Principato di Monaco. Si è esibita al Pcn Park, uno dei più grandi stadi di baseball d’America a Pittsburg.

"Il 29 giugno del 1905 è la data storica della fondazione del Comune di Montecatini Terme – dice Baroncini – e con Simona Peselli abbiamo deciso di festeggiare insieme ai cittadini con una serata di musica e spettacolo. Gli importanti ospiti saranno di sicuro richiamo per un’ampia partecipazione gradevole sia per i residenti che per i turisti e sarà un’occasione per portare le persone in centro giovedì sera in attesa che inizino a luglio i mercoledì d’estate cui stiamo lavorando assieme alle associazioni di categoria per incentivare il commercio. Invito pertanto gli albergatori a far sapere ai loro clienti che possono partecipare a un gradevole spettacolo e i montecatinesi a passare una serata di diversa".