Frana sul San Baronto sistemata. Riapre la strada per Casalguidi

La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio. Lo ha comunicato Lisa Amidei, sindaco di Larciano e consigliere provinciale con delega alla viabilità e infrastrutture. Da oggi riapre la strada che da San Baronto congiunge a Casalguidi. Sono stati effettuati i lavori di pulizia necessari, dove sono avvenute le frane. Poi all’altezza del ristorante da Marcellino, collocato all’inizio della discesa verso Casalguidi, dove c’è un cedimento della strada, verrà istituito, con l’installazione di un semaforo, il senso unico alternato. Gli automobilisti potranno passare sul lato sinistro della strada. È una buona notizia che tranquillizza i cittadini che abitualmente usano la strada del San Baronto per recarsi a lavorare o studiare a Pistoia. Si temeva una chiusura prolungata della viabilità e questo chiaramente avrebbe creato notevoli disagi. Ci saranno ugualmente dei disagi al semaforo, con la possibilità che si possano creare delle file lunghe. Ma sempre meglio che passare dal Serravalle, con percorrenza di tempo assai più lunghe. Ma non è la prima volta che sul versante pistoiese, che si verificano simili problemi. Dopo l’alluvione del 2 novembre 2023, ci fu una massiccia frana sulla strada. Fu pulita e rimessa in sicurezza la zona con appositi interventi di contenimento. Ma servì almeno un mese di tempo. Periodo durante il quale gli automobilisti dovettero dirottare sulla strada di Serravalle, percorso assai più lungo. Le frane verificatesi a causa del maltempo sono un importante campanello d’allarme che mettono in risalto come questa importante via di comunicazione subisca troppo traffico, soprattutto quello pesante.

Massimo Mancini