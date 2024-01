Fra Del Rosso e Fanucci prove di dialogo per allargare la coalizione di centrosinistra

Italia Viva è in fase di riflessione. Le altre forze di minoranza in consiglio comunale hanno scelto di candidare l’avvocato Claudio Del Rosso alla guida di una coalizione amministrativa per conquistare il municipio. Partito Democratico, Azione, Movimento Cinque Stelle e la lista MontecatineSi’ hanno detto no all’ipotesi di elezioni primarie per scegliere il nome su cui puntare, già sceso in campo con il gruppo civico "Per Montecatini". Italia Viva, adesso, sta prendendo il tempo necessario per fare la scelta più opportuna. Andare da sola o raggiungere un accordo con le altre forze di minoranza e sostenere Del Rosso, superando il muro delle divisioni? Una cosa appare certa: il partito non sembra intenzionato a bussare al centrodestra e, dopo cinque anni di opposizione , diventare uno dei gruppi che sostengono il sindaco uscente Luca Baroncini. Mentre Italia Viva è in fase di riflessione, il candidato Claudio Del Rosso ribadisce la volontà di raggiungere un accordo anche con questa forza politica, sottolineando la comunanza di vedute in merito alla comunanza di vedute sulle suzioni dei problemi cittadini. "Lo spirito del nostro progetto per la città - spiega l’avvocato - si fonda sul desiderio di offrire una proposta ampia , aperta, competente e basata su interventi concreti per invertire questa inaccettabile decadenza. In questa ottica, come ho sempre detto, con Edoardo Fanucci condividiamo molti aspetti di quello che sarà il programma e mi auguro che voglia essere protagonista insieme a noi. Il lavoro comune, condiviso anche con il suo gruppo sui contenuti, deve andare avanti speditamente: è un atto di responsabilità verso una città che non ha più tempo da perdere".

Il candidato a sindaco, come emerge chiaramente dalle sue parole, considera il dialogo con Italia Viva e l’ex parlamentare ed ex vicesindaco Fanucci, il leader politico di questa forza sul territorio, tutt’altro che compromesso. Il dialogo tra le due parti potrebbe quindi ripartire dalla base programmatica comune. "Non presteremo il fianco a inutili divisioni - hanno detto i renziani - per noi quello che conta è rilanciare Montecatini Terme. Serve uno scatto in avanti, non una rissa a centrocampo. Per questo concentreremo attenzioni e forze su idee, programmi e contenuti". I prossimi giorni senza dubbio saranno cruciali per capire se sarà possibile o meno un’alleanza tra Claudio Del Rosso e i renziani o questi ultimi correranno da soli alle ormai imminenti elezioni.

Daniele Bernardini