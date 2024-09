Forza Italia all’attacco: "Stazione Far West"

"Prendiamo atto dell’ ultimo episodio di violenza gratuita sfociato in una violenta rissa a colpi di bottiglia, che ha lasciato sbalordite le persone che si trovavano a transitare davanti alla stazione Montecatini Centro". Alberto Lucarelli (Forza Italia) interviene sulla rissa avvenuta venerdì sera, che ha visto l’intervento dei carabinieri. "Riteniamo - prosegue - che la zona in questione stia diventando oggetto di degrado con presidi fissi di sbandati , che la usano come punto di ritrovo. Come Forza Italia, chiederemo maggiori controlli per evitare che si possano ripetere situazioni da Far West come quest’ultima. L’obiettivo principale è restituire la massima sicurezza alla zona, dove tantissime persone, adulti e ragazzi, transitano abitualmente per prendere il treno. Ringraziamo il lavoro che stanno svolgendo le forze dell’ordine, sempre pronte nell’intervento e, nello stesso tempo, chiediamo alla prefettura maggior personale di polizia per la nostra città, al fine di poter contare su azioni preventive ancor più efficaci". Mercoledì, intorno alle 22, per cause ancora ignote, due gruppi di giovani, italiani e stranieri, hanno iniziato a lanciarsi bottiglie di vetro, mentre cittadini e turisti assistevano terrorizzati allo scontro. Le bottiglie si erano trasformate in vere e proprie armi in grado di provocare ferite piuttosto profonde. A un certo punto, uno dei partecipanti alla violenta rissa è rimasto ferito a un braccio dalle schegge di una bottiglia di vetro. Ormai, la zona davanti alla stazione ferroviaria Montecatini Centro si era trasformata in un vero e proprio campo di battaglia. Per fortuna, allertati dal numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montecatini. Due magrebini, in base a quanto hanno visto i presenti, sono stati arrestati e adesso si attende il nulla osta della procura per conoscere i reati di cui sono stati accusati.