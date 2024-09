Flutter e il futuro del Sesana: "Incontreremo la nuova proprietà"

"Dopo l’annuncio dell’acquisizione di Snaitech, abbiamo inviato una richiesta di incontro a Flutter Entertainment per capire le intenzioni della nuova proprietà. Saremmo lieti di conoscere l’effettivo piano industriale". Il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario all’agricoltura con delega all’ippica, conferma che l’esecutivo si è mosso al fine di conoscere le intenzioni del colosso delle scommesse che entro il secondo semestre del 2025 completerà l’acquisizione della società italiana, proprietaria dell’ippodromo Sesana. Un’operazione da 2,3 miliardi di euro, destinata a dar vita alla realtà più importante in Italia nel campo delle scommesse. La Pietra attende le scelte della nuova proprietà, a partire dalla conferma o meno di Fabio Schiavolin, attuale amministratore delegato di Snaitech. Il sottosegretario evidenzia "di attendere questo incontro con grande attenzione per due strutture, San Siro e il Sesana, molto importanti anche da un punto di vista occupazionale". Intanto, parte l’organizzazione delle corse per il prossimo anno. "Il ministero – prosegue La Pietra – ha scritto a tutte le società che gestiscono gli ippodromi in Italia, pregandole di comunicare, entro ottobre, la disponibili a ospitare corse per il 2025. Sarà senza dubbio un passo importanteper sapere cosa intenda fare effettivamente la nuova proprietà dell’impianto. Sono abbastanza fiducioso sulla prosecuzione dell’attività a San Siro e al Sesana, strutture di proprietà di Snaitech".

Secondo gli esperti del settore, l’ippodromo di Montecatini ha ormai un’identità legata al periodo estivo, con una lunga pausa invernale. Appare difficile che possa esserci un cambiamento. La nuova proprietà dovrà comunque affrontare il nodo dell’agibilità legata alla capienza delle tribune. Con il passare delle stagioni, i posti a sedere sono stati ridotti sempre di più. La Pietra conferma comunque la considerazione del ministero nei confronti del Sesana. "Montecatini è stata inserita nel Palio delle regioni anche per il 2025. La tappa del Gran Premio di Ferragosto è senza dubbio un appuntamento importante per il ministero". Il progetto portato avanti dal rappresentante del governo quest’anno ha permesso di organizzare e legare assieme 21 gran premi in altrettanti ippodromi che hanno scritto la storia di questo sport in Italia. E tra questi non poteva mancare Montecatini, dove sono state scritte tra le più belle pagine del trotto a livello nazionale.

Daniele Bernardini