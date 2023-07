Festival Voci d’Oro Vittoria di Sophia Renna nella categoria junior Un altro anno di successi

Grande successo per il 26° Festival Voci d’Oro 50 anni & dintorni alle Terme Tettuccio: numeroso pubblico e tante soddisfazioni per i cantanti concorrenti. La finale Junior ha visto sfidarsi 32 cantanti dai 7 ai 15 anni di età, tutte voci stupende e provenienti da tutta Italia. La conduzione della serata è stata affidata all’abile Stefano Baragli insieme alla cantante Simona Galli al suo debutto da presentatrice, dopo aver vinto il Festival categorai senior nel 2021.

La vittoria va a Sophia Renna, 15 anni di Foggia, con il brano “Fallin” di Alicia Keys, accompagnandosi con il pianoforte: una voce strepitosa. A lei va il Premio Contratto Discografico con produzione Inedito, video professionale, book fotografico con cura della grafica artistica e promozione artistica, distribuzione e pubblicazione in tutti i digital store.

Seconda classificata Martina Ornamento, 14 anni di Imperia, con “Ogni volta” di Vasco Rossi anche lei accompagnandosi con il pianoforte. Terza è Vittoria Artuso, 14 anni da Venezia, con “Winter“ di Tori Amos.

Il premio speciale per il miglior brano inedito va a Sofi, bambina di 7 anni e alla mamma che l’ha accompagnata nel coro Mati il Duo delle Chic Boom Boom: Premio simpatia a Leonardo Zambelli,i 8 anni di Genova, scelto per cantare la sigla iniziale del Festival; Premio Televisivo a Rachele Noli, 15 anni di Savona; Premio del pubblico a Marisa Vergata, 13 anni di Catanzaro; Premio della Critica a Phoebe Zirano, 15 anni di Savona. La classifica è stata stilata da giudici esperti del canto e della musica: Massimo Della Pelle con Gianpiero Vivarelli di Radio Rdm, Renzo Ravinale musicista e cantante, Eleonora Lari cantante ospite alle più importanti trasmissioni Rai e vocal coach. Si è esibita anche come ospite con “Se bruciasse la città”. Hanno preso parte alla serata Il Coro Sant’Agostino P.M. Fabbri di Sassari diretto da Luisa Abis e Marina Mura, Adriano Mariotti campione dei campioni del programma tv “Don’t forget the Lyrics. Stai sul pezzo". Coreografia di Smile Dance di Federica Pacini. La finale junior diventerà trasmissione tv in prima serata sul Nazionale Bom Channel canale 68 e prossimamente su Tvl.