Festival Fedic. Premi e proiezioni fino a sabato

Due nuove iniziative al Festival Italia Film Fedic di Montecatini Terme che avrà luogo in città da oggi al 23 giugno con la direzione artistica di Gianluca Castellini e Paolo Micalizzi e la presidenza di Lorenzo Caravello. Il Premio Tonino Valerii, in omaggio al regista teramano (nella foto) che ha attraversato con successo alcuni generi cinematografici affermandosi soprattutto con gli spaghetti-western. Il premio sarà attribuito a Elisabetta Pellini. L’altra iniziativa riguarda ’Momenti di storia del cinema’ con due relazioni relative al neorealismo ed alla nouvelle vague tenute, rispettivamente, dai critici cinematografici Roberto Lasagna e Anton Giulio Mancino. Italia Film Fedic, che rappresenta la naturale evoluzione della storica Mostra del Cinema di Montecatini nata nel 1949 e che giunge quest’anno all’edizione numero 74, è oggi un luogo di incontro e di scambio per cinefili, registi, critici e operatori del settore. Ospiterà anche quest’anno il Concorso Fedic Short, riservato agli autori Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub) le cu opere saranno valutate da una giuria composta dai registi Wilma Labate e Maurizio Sciarra e dal critico cinematografico Alfredo Baldi. Vi sarà anche un Concorso Fedic Scuola, curato da Laura Biggi responsabile di questo settore della Fedic, che ha come Giuria scolastica studenti dell’ITIS Zaccagna Galilei di Carrara.

Italia Film Fedic prevede anche alcune sezioni collaterali: ’Serravalle Hollywood’ e ’Fedic for Gaza’. Italia Film Fedic avrà un momento clou nella cerimonia di premiazione sabato 22 Giugno, con inizio alle 21.30, al cinema Imperiale, luogo delle proiezioni del Festival.