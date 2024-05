Famiglie e studenti in bici. Domenica torna ’PedalaPadule’

Centinaia di famiglie in bicicletta sono attese domenica pomeriggio a Ponte Buggianese per la tradizionale ’PedalaPadule’, la pedalata escursionistica organizzata dal Comune di Ponte Buggianese in collaborazione con sezione intercomunale Federcaccia Vilmo Aluigi di Ponte e Massa e Cozzile, per gli amanti della natura ed in particolar modo per i bambini e ragazzi delle scuole della primaria e della secondaria di primo grado dell’IC Don Milani, che si snoderà tra strade, arginature stradali e strade bianche del nostro territorio. Questa dodicesima edizione si terrà domenica 12 con ritrovo alle 14.30 alla piazza del Santuario, sul lato della Canonica della Chiesa dove sarà anche consegnata a tutti i bambini iscritti della maglietta commemorativa dell’evento. "La Pedala Padule giunta ormai alla dodicesima edizione – fanno sapere dal Comune – vedrà la donazione ai bambini iscritti di una maglietta realizzata dall’Amministrazione Comunale, mentre l’associazione ’Una Uomini, Natura ed Ambiente’ donerà un cappellino a tutti i partecipanti. Lo scopo finale della manifestazione è quella di rendere ancora maggiore la conoscenza dei luoghi del nostro territorio ed ammirare le bellezze di luoghi incontaminati come il Padule di Fucecchio".

Un impegno che si rinnova, come ha detto il presidente della Federcaccia Renzo Giuntoli "come sempre, per la migliore riuscita dell’evento, ed al termine della manifestazione sarà nostra cura rendere i luoghi occupati ben puliti da ogni rifiuto nel rispetto dell’ambiente".

Il percorso sarà controllato da guide esperte e terminerà con la consueta merenda a base di prodotti tipici locali come pane e nutella, salumi toscani artigianali, preparate da Federcaccia nell’area antistante la Dogana del Capannone e che sarà fruibile fino alle ore 18.30. "Desidero ringraziare la sezione di Federcaccia e tutti i collaboratori – ha detto l’assessore all’Ambiente Fulvio Rosellini - per la collaborazione che ogni anno riserva per questa manifestazione che vede coinvolti tantissime famiglie e che anno dopo anno consegue sempre più adesioni all’iniziativa".

Arianna Fisicaro