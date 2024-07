Fabo e La T Tecnica Gema. Le date della stagione

Il Consiglio Federale FIP di martedì scorso non ha solo dato il via libera alla composizione dei due gironi a venti squadre della nuova Serie B Nazionale proposta dalla della LNP, ma ha anche scandito le date della stagione a venire, che avrà nella Supercoppa LNP di sabato 21 e domenica 22 settembre al PalaModigliani di Livorno un gustoso antipasto. Se la giocheranno quattro squadre, curiosamente tutte inserite nel girone B, ovvero Pielle Livorno, Ruvo di Puglia e Roseto oltre alla Fabo Herons di coach Federico Barsotti che come successo in Coppa Italia se la vedrà nella prima semifinale proprio contro i rosetani.

Dalla settimana successiva si inizierà a fare sul serio con la prima giornata di regular season in programma il 29 settembre. Il girone d’andata si chiuderà il 5 gennaio 2025, in mezzo 19 partite (contro le 17 dello scorso anno, a causa dell’allargamento a 40 squadre) condensate in poco più di tre mesi. Niente sosta natalizia dunque: nel girone d’andata si scenderà in campo anche nel weekend del 28 e 29 dicembre e alla vigilia dell’Epifania, mentre i turni infrasettimanali salgono da sei a otto.

I mercoledì di campionato cadranno nel 2024 il 2 e 16 ottobre e il 6 e il 13 novembre, mentre nel 2025 il 15 e il 29 gennaio e il 19 e 26 febbraio, tutti racchiusi nelle prime undici giornate di ogni girone. Questo significa che le squadre partecipante saranno attese da un pesantissimo tour de force nella prima parte di stagione, viceversa avranno più tempo per lavorare e affinare i meccanismi negli ultimi due mesi di regular season che faranno da apripista alla fase in cui il campionato emetterà i suoi insindacabili verdetti, quella dei playout e dei playoff, i quali da quest’anno avranno un ulteriore preambolo: i play-in.

Solo le squadre classificate dal primo al sesto posto avranno infatti la certezza di essere qualificate alla post-season nobile, che prenderà il via l’11 maggio 2025, le formazioni piazzatesi fra il settimo e il dodicesimo posto di ogni girone prenderanno invece parte a questo mini-torneo suddiviso in due turni che metterà in palio gli ultimi quattro pass per i due tabelloni playoff.

Il primo turno dei play-in è previsto tre giorni dopo l’ultima giornata di stagione regolare, ovvero mercoledì 30 aprile, mentre domenica 4 maggio si scenderà in campo per il secondo turno. La maratona dei playoff terminerà con le ipotetiche gare-5 di finale del 18 giugno 2025, le quali non rappresenteranno tuttavia l’atto conclusivo della stagione: le perdenti delle finali playoff di ciascun tabellone duelleranno in gara secca nello spareggio del 22 giugno per strappare l’ultimo biglietto per la Serie A2. Una marcia lunga dieci mesi che vedrà solo una sosta: il fine settimana del 15-16 marzo 2025, quando andrà in scena la Final Four di Coppa Italia LNP, con sede ancora da individuare.

Filippo Palazzoni