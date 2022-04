Ex scuola a San Quirico, progetto di recupero

La parrocchia ortodossa romena di Santa Pelagia Martire, con sede a Montecatini Terme, aveva inoltrato al Comune di Pescia – era l’inizio del 2021 – la richiesta di concessione dell’utilizzo dell’immobile che un tempo fu la sede della scuola a San Quirico Valleriana, da destinare a centro socio-educativo e culturale. "Il progetto di gestione – riportava l’ente nel bando di più di un anno fa – oltre alle possibili attività del centro, contiene un piano di lavori per il recupero e la riqualificazione dell’immobile". Il Comune invitò anche altri eventuali soggetti a fare proposte al riguardo. Alla fine la comunità religiosa montecatinese è stata scelta per recuperare l’edificio e farne un presidio socio-culturale.

Così la parrocchia ha predisposto un progetto di ristrutturazione, che il parroco Matei Tulan ha pubblicato pochi giorni fa sulla propria pagina Facebook, con tanto di rendering (nella foto) che mostra il futuro aspetto dell’ex scuola della Valleriana.

"La nostra Chiesa – riporta padre Tulan – è desiderosa di sviluppare e condividere con tutti coloro che hanno un cuore grande un nuovo progetto socio-culturale ed educativo, attraverso il quale possiamo crescere di nuovo con i nostri figli. Il progetto prevede la ristrutturazione di una vecchia scuola in via Castrognano a San Quirico di Pescia e la trasformazione di questo edificio in uno spazio dove si svolgeranno attività sociali, culturali, educative, civiche e religiose con bambini, giovani e adulti che desiderano trascorrere in modo ricreativo le vacanze estive, quelle invernali e non solo, in un luogo meraviglioso, immerso nella natura e in paesaggi magici".

"Attraverso il nostro contributo al restauro dell’edificio – aggiunge il sacerdote ortodosso – non solo costruiamo un luogo sicuro per i nostri giovani, ma “costruiamo” i nostri giovani, affinché siano al sicuro ovunque, promuovendo azioni finalizzate allo sviluppo personale e comunitario, azioni basate sui veri valori umani. Facciamo appello alla vostra generosità per sostenere questo progetto speciale di ristrutturazione della scuola San Jacopo nell’area montana del comune di Pescia, attraverso il quale abbiamo l’opportunità di investire nel futuro dei nostri figli. Chi vuole condividere questa iniziativa può farlo direttamente attraverso il volontariato, sia attraverso donazioni di materiali edili, mobili, materiale scolastico, apparecchiature elettroniche, oppure con un contributo economico".

Marco A. Innocenti