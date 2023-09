Ex Hotel Iris Montecatini Terme: Ripristinata la Legalità

L’ex albergo Iris, in via Felice Cavallotti, veniva utilizzato da sbandati di vario genere. Grazie alla segnalazione del sindaco Luca Baroncini alla prefettura, gli agenti del commissariato di Montecatini sono intervenuti per lo sgombero, mentre l’istituto superiore per le vendite giudiziarie (Idvrg) ha rinforzato le misure per impedire l’accesso. "Una bella notizia per la legalità e il controllo del territorio nella nostra cittadina – commenta Baroncini –. In seguito alle segnalazioni da me effettuate, anche conseguenti ad un incontro avvenuto nei giorni scorsi con Massimo Giusfredi e Giovanni Biondi, mi era stata rappresentata un’occupazione con possibili utilizzi per altri illeciti dell’Hotel Iris di via Cavallotti. Su indicazione del prefetto il commissariato ha effettuato controlli all’interno della struttura insieme all’Isveg. In seguito all’ultimo controllo effettuato, è stata accertata la presenza di un soggetto non autorizzato che l’ente gestore potrebbe querelare nelle prossime ore per accesso abusivo. L’Isveg ha subito provveduto a bloccare anche dall’interno tutte le porte e finestre in maniera più solida al fine di evitare ulteriori futuri accessi abusivi. Ringrazio le forze dell’ordine, la prefettura e la questura per l’intervento e il ripristino, speriamo definitivo, della legalità dentro e intorno all’immobile. La lotta all’illegalità, allo spaccio di sostanze e all’abusivismo è cara alle istituzioni che dialogano quotidianamente come conferma l’incontro di ieri mattina tra l’amministrazione comunale, il prefetto e i responsabili provinciali delle forze dell’ordine in prefettura a Pistoia, durante il quale abbiamo posto particolare attenzione ai temi di sicurezza e decoro nella nostra città".

Daniele Bernardini