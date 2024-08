Estra, la colonna Brajkovic: "Convinto da Ron Rowan"

Tranquillo, pacato nel modo di porsi e di parlare, con la faccia da bravo ragazzo, Luka Brajkovic si racconta a tutto tondo, dalla chiamata di Pistoia alle prime impressioni sui compagni. "La scelta di venire a Pistoia – dice Brajkovic – è stata velocissima. Ero in Grecia ed il presidente Ron Rowan mi ha contatto personalmente spiegandomi bene cosa ha intenzione di costruire a Pistoia e le sue parole mi hanno subito convinto". Brajkovic viene da un’ottima stagione con il Kolossos Rodi con cui in 28 partite disputate, ha prodotto 14 punti e 6.6 rimbalzi di media (quinto miglior rimbalzista della Lega). Per sei volte ha totalizzato una doppia-doppia e in 22 gare su 28 è andato in doppia cifra per punti segnati. Le aspettative anche per questa stagione sono alte ma al momento per Brajkovic questo non è il primo pensiero. "Al momento è presto per dire quali possano essere le mi aspettative – prosegue il lungo biancorosso –. Siamo una squadra nuova e dobbiamo ancora imparare a conoscerci, mi auguro che come gruppo riusciamo a migliorarci giorno dopo giorno, a creare un buon amalgama che poi sono le basi per conquistare le vittorie".

A oggi dare un giudizio sulla squadra è prematuro sia perché i giocatori sono insieme da poco più di una settimana e sia perché la squadra non è ancora al completo dal momento che all’appello manca un elemento fondamentale come Eric Paschall. Diciamo che per ora è più giusto parlare di prime impressioni, di sensazioni, per i giudizi ci sarà tempo. "Posso dire che questa è la pre-season più dura che ricordi – ammette Brajkovic –. Ci alleniamo molto con doppie sedute, proviamo tanti schemi e stiamo aspettando l’arrivo di Paschall per poter allenarci al completo. Ammetto che sono rimasto impressionato da tutti i ragazzi, grandi professionisti e arrivati in ottima condizione fisica. Mi chiedete se io e Silins possiamo giocare insieme? Secondo me dipenderà dal tipo di partita che affronteremo ogni volta".

Impressioni, quelle di Brajkovic, confermate dal direttore generale biancorosso Ettore Saracca che sottolinea l’importanza di avere una mentalità vincente. "Ho seguito tutti gli allenamenti e anche l’amichevole di Livorno – dice Saracca - Posso confermare che la squadra sta crescendo progressivamente e con continuità. Sarà una squadra nuova, con ancora un elemento che deve arrivare. Vedremo una pallacanestro diversa, ma sono convinto che riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni anche quest’anno. Abbiamo solo bisogno di lavorare e sfrutteremo questa pre-season per apprendere in modo molto veloce e trasferire sul campo tutto".

Maurizio Innocenti