Erba alta e cinghiali. La denuncia di Baroncini: "Allarme alle Panteraie"

"L’incapacità da parte dell’amministrazione comunale nel garantire un puntuale e decoroso taglio dell’erba ha fatto nuovamente avvicinare i cinghiali ai centri abitati e alle strade del centro". L’allarme arriva dal consigliere di minoranza Luca Baroncini (Lega). La discesa dei cinghiali dalle zone più collinari nelle vicinanze di Montecatini, purtroppo, è un fenomeno che tende a ripetersi sempre più spesso in questi ultimi anni. "Ho ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini sgomenti e preoccupati – prosegue Baroncini – per la sicurezza stradale dei veicoli e dei pedoni. In un video che ho pubblicato su Facebook è possibile osservare l’esempio di via delle Panteraie. Gli ungulati hanno attraversato di notte anche viale Bustichini. Ma tutto questo succede anche in viale Cristoforo Colombo. Pensate a cosa può accadere se in quel momento passa una moto".

Baroncini sottolinea il modo con cui affrontò il problema nel periodo in cui era alla guida dell’amministrazione. "Quando ero sindaco – ricorda l’esponente del Carroccio – ci fu un periodo in cui i cinghiali scesero dai boschi verso valle e segnalai subito il problema alla polizia provinciale, che ha la competenza per catturare gli ungulati riducendone il numero, e infatti fu prontamente risolto. Il mancato taglio dell’erba li ha fatti però tornare. Chiedo pertanto al sindaco Claudio Del Rosso di porre immediatamente rimedio all’inefficienza amministrativa della sua stessa giunta".

Lo scorso anno, la presenza dei cinghiali è stata segnalata anche alle Terme Torretta. Questi animali, secondo alcuni testimoni, invadono il parco della Torretta e mangiano nei prati attorno senza alcun problema. Gli animali sono stati avvistati più volte, durante le ore notturne, all’interno dell’area termale, dove riescono a penetrare senza alcun problema.