Ecco il parcheggio in via Giusti: "Il nostro territorio diventa sempre più accessibile"

Un nuovo parcheggio a disposizione di cittadini, residenti e clienti dei negozi della zona di via Giusti a Pieve a Nievole. É stato quello inaugurato nella mattinata di ieri da parte della sindaca del comune Gilda Diolaiuti. La realizzazione del parcheggio fa parte delle cosiddette opere compensative collegate al raddoppio ferroviario della linea Pistoia–Montecatini. Le necessità del secondo binario, unito a quello di eliminare i passaggi a livello del comune di Pieve a Nievole per velocizzare la tratta, hanno ridisegnato la struttura viaria del Comune. Da una parte, l’eliminazione dei passaggi a livello ha bloccato due importanti vie di comunicazione; dall’altra, però, il nuovo assetto stradale ha permesso la realizzazione (a spese di Rete Ferroviaria Italiana, senza pesare sul bilancio comunale) del nuovo cavalcavia che collega l’ex area Minnetti con via Francesca, del sottopasso pedonale di via Bonamici e di alcune nuove aree di parcheggio. Una di queste, quella di via Giusti, adesso è formalmente utilizzabile.

Il taglio del nastro è stata anche l’occasione per fare il punto sulla nuova viabilità di Pieve a Nievole, attorno alla quale molte preoccupazioni si erano materializzate tra la popolazione prima e durante i lavori del raddoppio ferroviario. "Il lavoro dell’amministrazione per ottenere queste opere compensative – afferma la sindaca Gilda Diolaiuti – è stato molto impegnativo ma sta dando frutti importanti per tutta la nostra comunità. C’è ancora molto lavoro da fare, ma siamo soddisfatti nel vedere un territorio che cambia in meglio, cresce e diventa sempre più vivibile e accessibile".

Pieve a Nievole è ancora un ‘cantiere aperto’, come ammesso dalla stessa sindaca. Il muro di protezione ai lati del raddoppio ferroviario, antiestetico ma necessario per legge, ha già cambiato il volto di una parte del comune. In futuro, poi, si attende il via libera per la realizzazione della rotonda a beneficio dello svincolo autostradale di Montecatini Terme, vero punto dolente dell’intera viabilità valdinievolina. Intanto, però, il parcheggio di via Giusti è realtà e la sindaca non nasconde la sua soddisfazione. "La Pieve – prosegue – è sempre più un punto di riferimento per l’intera Valdinievole, non soltanto per i suoi snodi viari ma anche per molti servizi che stiamo accogliendo, come ad esempio il ‘Centro Famiglie’. Realtà importanti come queste saranno le prime a beneficiare del nuovo parcheggio".

F. S.