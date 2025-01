Due pietre d’inciampo e la proiezione di un film

Domani, in occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Larciano ha organizzato una cerimonia pubblica per la collocazione di due "Pietre d’Inciampo", che saranno collocate nella piazza di fronte al Palazzo Comunale. Questi due simboli realizzati dall’artista tedesco Gunter Demnig verranno collocati in memoria di due ebrei, che erano prigionieri al confino a Larciano, posto dove furono arrestai e deportati nei campi di concentramento. Leone Molho e a Salomone Mordo, entrambi nati in Grecia. Nessuno dei due sopravvisse alla Shoah. Da una ricerca storica non si è riusciti a risalire in qual lager furono deportati. La celebrazione inizia alle ore 11, con l’appuntamento nella sala polivalente "Il Progresso" dove interverranno le autorità invitate, alla presenza degli studenti del terzo anno della scuola Ferrucci di Larciano. A mezzogiorno si passerà alla cerimonia di posa delle Pietre d’Inciampo.

Domani sera alle 21, al teatro di Lamporecchio nell’ambito di "Cinememoria", verrà proiettato il film "L’ultima volta che siamo stati bambini". Diretto da Claudio Bisio, al suo esordio alla regia. Il film, datato 2023, è basato sull’omonimo romanzo, scritto da Fabio Bartolomei: tre bambini decidono di andare in Germania per liberare l’amico ebreo scomparso. I biglietti acquistabili a teatro dalle 20.

m.m.