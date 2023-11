Dopo il malore Riccardo Magrini torna a casa dall’ospedale

Il malore che lo ha colpito un paio di settimane fa è ormai alle spalle. Il montecatinese Riccardo Magrini, ex ciclista professionista, attuale apprezzato commentatore di corse ciclistiche su Eurosport torna oggi a casa. Lascia l’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato dopo aver subito due ischemie, oltre a qualche sintomo di Covid. Lo abbiamo raggiunto via telefono. "Sto bene per fortuna, tutto è stato felicemente superato, aggiungo che non è stata una cosa grave. Un grazie di cuore a coloro che si sono fatti sentire. Io potrei ripartire anche subito, in questo periodo avevo ed ho diversi impegni, ma prima di muoversi e tornare ai viaggi per onorare gli inviti, occorre ascoltare il parere dei medici che ringrazio per le cure prestate". Riccardo dunque dovrà rimanere tranquillo per qualche altro giorno, frenare il suo dinamismo, la sua proverbiale esuberanza, poi gli sportivi torneranno ad ascoltarlo con simpatia in televisione.

Antonio Mannori