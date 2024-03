Donne in Valdinievole, la mostra che parla di conquiste sul lavoro

Presso l’ingresso ovest della galleria del Centro Commerciale Montecatini a Massa e Cozzile è visitabile fino a domenica 17 marzo la mostra fotografica sul lavoro femminile dal passato al presente. Attraverso i materiali fotografici, la mostra racconta le conquiste fatte dalle donne nel campo del lavoro, evidenziando il cammino che ha portato all’emancipazione femminile e documentando il graduale aprirsi, per le donne, di percorsi di studio e di attività professionali un tempo riservati solo agli uomini. Le foto di documentazione del lavoro di oggi sono state realizzate appositamente per la mostra, cercando di coprire più possibile tutto il territorio della Valdinievole. Gli scatti, eseguiti sui luoghi di lavoro, evidenziano l’evoluzione di antichi mestieri. La raccolta e realizzazione delle immagini è stata l’occasione per incontrare donne che fanno tre lavori in attesa di trovare quello giusto o che fanno lavori un tempo prerogativa maschile. Tra le tante donne incontrate, ci sono anche quelle che per lavoro sono uscite dalla Valdinievole e hanno contribuito a far conoscere questo territorio nel mondo. Tra queste la campionessa Edita Pucinskaite e l’attrice Helene Nardini.

La galleria fotografica è corredata da spiegazioni sulle finalità a cura delle varie associazioni ed enti promotori: La Sezione Soci Coop Valdinievole, la Sezione Storia e Storie al Femminile e quella Pescia-Montecarlo-Valdinievole dell’Istituto Storico Lucchese, il Comune di Massa e Cozzile, l’Archivio di Stato di Pistoia (sezione di Pescia) e l’Associazione Toponomastica femminile. Le foto attuali sono state scattate dal fotoamatore monsummanese Gianluca Toni. La mostra è stata inaugurata sabato scorso marzo con la presenza al taglio del nastro di dodici fra sindache e rappresentanti femminili dei municipi della Valdinievole, e come ’madrine’ dalla consigliera regionale Federica Fratoni e da Helene Nardini.