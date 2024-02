Donna partorisce sull’ambulanza: "Grazie ai ragazzi della Croce Oro"

E’ nata sull’ambulanza che stava accompagnando la mamma all’ospedale san Jacopo di Pistoia. Un evento non nuovo, ma comunque sempre abbastanza raro. Così l’ambulanza Bravo 2755, mezzo della Pubblica Assistenza Croce Oro di Ponte Buggianese è diventata una culla accogliente e a luci blu della piccola nascitura. E’ successo ieri pomeriggio verso le 17,30. Poco prima è stato chiesto un intervento dell’ambulanza in località Casabianca. Sembrava il solito intervento di routine, accompagnare una giovana madre al Punto nascita dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, visto che quello di Pescia è ormai chiuso da tempo. Quando il personale della Croce Oro arriva sul posto si capisce però che la situazione è in veloce evoluzione. Come da protocollo viene attivato il codice rosso. "Mai e poi mai - spiega il presidente della Croce Oro Manolo Retaggio - il personale si sarebbe aspettato un epilogo del genere. Nessuno poteva pensare che la piccola scegliesse proprio la nostra lettiga per venire al mondo". Tutto è andato nel migliore dei modi. Così dopo il parto l’ambulanza si è rimessa in moto ed ha raggiunto l’ospedale pistoiese, dove mamma e figlia sono state accolte con gioia da medici e infermiere del reparto. "Un evento del genere, anche se già capitato in passato - spiega ancora il presidente Manolo Retaggio - ci ha riempito di gioia e ha dato una grande carica a tutti i ragazzi. Da parte mia un grazie all’equipaggio che era in servizio e tantisimi auguri alla piccola e a tutti i familiari". Così se oggi a qualcuno capita di vedere un’ambulanza con un fiocco rosa non si stupisca. E’ festa anche per la Croce Oro.