Domani interruzione dell’acqua Tecnici al lavoro dalle 8 alle 16

Acque Spa comunica che per lavori sulla rete idrica di Pescia, domani 2 marzo dalle 8 alle 16 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle vie Amendola, Andreotti, Bonvicini, Croce di Colleviti, Canneto, dell’Olmo, Campolasso, Celle, Fratelli Rosselli, Galeotti, Galilei, Kennedy, Lorenzini, Marchionni, Martini, Martiri della Libertà, Olivi, Papi, Puccini, Ricasoli, San Giovanni Bosco, San Michele, San Pietro alle Fornaci, Traversa, Trento, Trieste, Turati, Vlll Settembre 1944, Dante (tratto tra le vie Amendola e Martini), Sismondi (tratto tra le vie Amendola e San Michele), 27 Aprile (tratto tra le vie Trento e delle Cave), nei viali Fiume e Garibaldi e nel quartiere di Borgo San Quirico. Al fine di limitare i disagi agli utenti, sarà predisposto un servizio di fornitura idrica sostitutiva con due autobotti in piazza dei Fiori e nel parcheggio tra via Campolasso e viale Garibaldi.