A Buggiano sbarca Wonderland, discoteca senza alcol

Buggiano (Pistoia), 7 settembre 2024 – Una discoteca per socializzare e divertirsi senza abusi. Wonderland, il rivoluzionario progetto di discoteca educativa per giovani, fa il suo debutto a Buggiano sabato 14 settembre al Centro giovani Ox alle 21 in via Cesare Battisti 20. Organizzato dalla cooperativa sociale Selva, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con l’associazione Woderland, che porta avanti il progetto dal 2022 a partire dal comune di Vicopisano.

Wonderland ha ottenuto un notevole successo grazie alla sua missione di promuovere valori positivi all’interno del mondo delle discoteche, dal momento che il suo obiettivo principale è offrire ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 17 anni un ambiente in cui possano divertirsi in modo sano, senza la necessità di fare uso di alcool o incorrere in altre dipendenze o problematiche. Il progetto vuole dimostrare che è possibile ballare, fare amicizia, stare bene insieme e ridere spensieratamente, creando una vivace atmosfera priva di rischi e pericoli.

Durante la serata a Buggiano, che avrà inizio alle 21 e terminerà a mezzanotte, i giovani si divertiranno sotto la discreta supervisione di animatori e operatori sociali. Il personale educativo offrirà un’opportunità di divertimento consapevole che permette di ampliare le proprie conoscenze e di fare nuovi incontri senza mettere a rischio sé stessi o gli altri. “Un’alternativa sana e divertente per il loro tempo”, afferma Yassine El Ghlid, presidente dell’associazione ed educatore. “Crediamo che sia possibile creare un ambiente in cui i giovani possano divertirsi senza compromettere la propria salute e il proprio benessere. Vogliamo incoraggiare l’amicizia, la gioia e il divertimento senza l’uso di sostanze nocive, promuovendo una cultura del rispetto reciproco e dell’autodisciplina”.

Gli obiettivi di Woderland sono condivisi dalla cooperativa Selva, che da anni gestisce attività e progetti per i giovani in Valdinievole. “Il centro giovani Ox sta diventando un luogo d’ eccellenza per i ragazzi del territorio dove musica, socializzazione, cultura e divertimento sono strumenti attraverso i quali vogliamo garantire la partecipazione e il coinvolgimento sano alla vita della comunità” afferma Francesca Galeazzi, vice presidente e responsabile del centro giovani per Selva.