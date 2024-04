Dino Meneghin ospite Herons per “Team Experience”

Montecatini Terme, 13 aprile 2024 – Dino Meneghin a Montecatini Terme. La leggenda del basket italiano sarà ospite della Fabo Herons Montecatini, nell’ambito del ’Team Experience’, l’evento che ogni anno riunisce nello stesso contesto soci, dirigenti, atleti, componenti dello staff tecnico, organizzativo e sanitario, collaboratori e rappresentanti delle aziende partner del club presieduto da Andrea Luchi. La formula della terza edizione del Team Experience, iniziativa di cui gli Herons sono di fatto dei pionieri, differirà rispetto a quella delle prime due: da tavolo di confronto collettivo ed evento cinematografico. Sì, perché tutti i componenti della famiglia Fabo Herons si ritroveranno lunedì 22 aprile alle 17.30 al Cinema Teatro Imperiale di Montecatini Terme, dove per l’occasione verrà proiettato il docufilm ’Dino Meneghin, Storia di una Leggenda’ del regista pesciatino Samuele Rossi, dedicato al giocatore ex Varese e Olimpia Milano, recordman di vittorie e unico giocatore italiano ad essere eletto nella Hall of Fame del basket mondiale.

Fra i presenti in sala ci sarà eccezionalmente anche il protagonista del film, ovvero il Dino nazionale, guest star del pomeriggio a tinte rossoblù che al termine della proiezione sarà a disposizione dei giocatori e dirigenti montecatinesi per raccontare alcuni aneddoti della sua carriera sportiva, dando vita ad un dibattito amichevole e aperto che sarà moderato da Stefano Blois e Lorenzo Carducci della testata giornalistica Quinto Quarto. Così il club termale prepara fuori dal campo la marcia di avvicinamento al momento decisivo del campionato, quello dei playoff di Serie B Nazionale,: cercando di fare squadra, e regalando ai propri tesserati un’occasione di ispirazione e crescita.