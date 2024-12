Dieci vittorie e primato

Nata per vincere. La Pallavolo Delfino Pescia 2024/2025, dopo tredici giornate d’andata co-capolista con la Bi.emme Service Volley Livorno del girone B del campionato femminile di Serie C, è stata allestita la scorsa primavera-estate, con sapienza, dalla direttrice sportiva Valentina Maltagliati a lottare per il vertice. Sinora ci sta riuscendo: 10 vittorie e 2 sconfitte, 33 set vinti e 13 persi.

La prima squadra pesciatina, allenata dal tandem Simone Fiori (primo allenatore) e Matteo Lupetti (secondo allenatore), e che si avvale del preparatore atletico Nicola Carnicelli e del dirigente accompagnatore Pietro Fichera, ha sin qui messo in mostra un buon gioco, ma soprattutto una notevole forza caratteriale tanto da far dire alla sua creatrice Maltagliati "per quanto riguarda questi primi mesi, non possiamo che essere molto soddisfatti. Sono venuti fuori i nostri difetti, siamo state messe in difficoltà, ma ne siamo sempre uscite e questo è un grande segnale".

La rosa delle giocatrici è composta dalle palleggiatrici Emily Bontà e Alessia Sentieri, dalle opposte Veronica Biagi e Asia D’Otre, dalle centrali Veronica Bettaccini, Greta Menicocci e Vittoria Sabatini, dalle bande Asia Sentieri, Rita Falseni, Giorgia Rossi e Giorgia Bindi (quest’ultima, prelevata dal settore giovanile, è stata in panchina in occasione di una gara), dai liberi Erika Tamburini e Martina Checchi. Tredici splendide atlete, capaci di entusiasmare i sostenitori. "Per i prossimi mesi, per mantenere questo ritmo, occorreranno pazienza e perseveranza, molta dedizione – osserva ancora Maltagliati, un tempo valente pallavolista –. Le doti tecniche non mancano: ci vuole tenuta mentale e costanza in tutti gli aspetti e reparti, sia in campo che fuori".

La concorrenza, nella corsa al vertice della graduatoria, è agguerrita: non c’è solo Livorno, anche l’ambiziosissimo Mc Donald’s Porcari, attualmente terzo con 27 punti, va tenuto in considerazione. Più attardate le altre: dal Volley Team Lunigiana a 24 (e con una partita disputata in più) al Montebianco Volley Pieve a Nievole 23 e Blu Volley Quarrata 21. Pescia ha iniziato con un filotto di otto incontri vinti, ha perso 3-2 alla nona a Follonica, riposato da calendario all’undicesima, è stata sconfitta 3-1 a Quarrata alla dodicesima, ma si è subito rifatta alla tredicesima regolando 3-1 Porcari.

Gongolano intanto il presidente Giovanni Giannoni, il suo vice Roberto Bechini e i consiglieri Roberta Agostini, Lara Bocci ed Enrico Michelotti. Ne hanno ben donde, perché questo Delfino Pescia sta facendo sognare. La speranza è che la strada intrapresa negli ultimi mesi del 2024 venga percorsa anche nel nuovo anno.

Gianluca Barni