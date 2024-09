Derby Il nuovo Montecatini è uno spettacolo

Valdinievole Montecatini

3

Int. Monsummano

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Baldi, Fanti, Conti, Isola (38’ st Lucchesi), Ghimenti (23’ st Fedi), Torracchi, Casini (32’ st Dal Poggetto), Rinaldi, Ba, Attinasi (14 st Lazzari), Pesci (36’ st Rugiati). A disp. Magni, Rosati. All. Pellegrini.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Gabadoni (12 st Saguella), Citti, Vitiello, Moncini, Foresta, Marseglia, Dal Porto (57’ Saguella), Guarisa (27’ st Ferrara), Maiorana (39’ st Bertelli), Natali ( 12’ st Dirca). A disp. Bonciolini, Andreozzi, Alessiani, Silvano, All. Fanucchi.

Arbitro: Faticcioni di Carrara.

Marcatori: 2’ Pesci, 36’ Attinasi, 38’ Pesci

È bastato un tempo al Valdinievole Montecatini per chiudere i conti nel derby di Coppa Italia contro l’Intercomunale Monsummano che ha inaugurato il triangolare. Tre gol in poco più di mezz’ora hanno piegato le gambe agli avversari che solo nella ripresa hanno cercato di reagire trovando però sempre pronto il muro disposto da mister Pellegrini.

La cronaca. Non passa nemmeno un minuto che i biancocelsti potevano pretendere un calcio di rigore per atterramento di Ba in piena area. Ma pochi secondi dopo Pesci appostato nell’ area piccola approfitta di un malinteso difensivo e sblocca il risultato. Il Valdinievole spinge sull’ acceleratore creando azioni da gol con Attinasi, ancora Pesci, che impegnano Grosso in cinque occasioni, poi al 36’ sempre Attinasi entra in area, col sinistro mette a sedere Grosso e col destro lo infila dal basso verso l’ alto, due minuti dopo ancora Nichola Pesci va via sulla destra e con un rasoterra firma il tris. Nella ripresa comincia la sarabanda delle sostituzioni col Monsummano che prova ad affondare ma riesce solo a cogliere l’ incrocio dei pali con una punizione di Foresta.

A fine gara sorride mister Pelllegrini: "Sono contento per i ragazzi – ha commentato –, ho visto impegno e voglia di far bene, siamo partiti col piede giusto, sono contento ma c’è ancora da lavorare siamo ancora agli inizi il campionato sarà un’ altra cosa". Mastica amaro invece il tecnico Fanucchi: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – ha detto –. Il Montecatini sbloccato subito il risultato e per noi è iniziata la salita. Nel secondo potevamo però raccogliere qualcosa e rendere la sconfitta meno pesante". La seconda gara del triangolare ora vedrà di fronte Intercomunale Monsummano e Casalguidi.

Stefano Incerpi