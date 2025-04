Del Rosso va oltre le polemiche: "Avanti con il mercato del Forte"

"Come ho detto ad alcuni negozianti che mi hanno prospettato l’idea di organizzare anche un mercato con le bancarelle dei negozi montecatinesi, siamo aperti a ogni proposta. Sul mercato del Forte, però, non torniamo indietro". Il sindaco Claudio Del Rosso va avanti per la sua strada. Le polemiche e il dibattito suscitati dalla deceisione di ospita in città due appuntamenti con gli ambulanti del Forte non fanno cambiare idea al primo cittadino: "Siamo convinti che si tratti di una iniziativa positiva per il commercio cittadino. Porterà una spinta importante e sarà un richiamo per i turisti".

Andrea Bonvicini, consigliere comunale e commerciante, a nome di alcuni negozianti del centro, era intervenuto sulla questione del Mercato del Forte che il 12 aprile arriverà in piazza del Popolo. Alcuni hanno chiesto un incontro con Del Rosso per esporre le proprie ragioni e hanno dato la propria disponibilità per organizzare un mercato dei negozi di Montecatini come alternativa. A ruota c’è stato anche l’intervento di Anva Confesercenti, contrario all’iniziativa in arrivo dalla Versilia. "La nostra sorpresa nasce innanzitutto dal fatto che tale inizativa emerga solo dopo pochi giorni una precisa riunione di concertazione avvenuta tra il Comune di Montecatini Terme e la nostra associazione Anva, dove sono stale nuovamente fatte presenti le gravi criticità in cui versa il mercato settimanale del Giovedì – ha scritto Conferesercenti –. In tale incontro nulla è stato detto in merito a tale iniziativa che, tra l’altro, essendo di carattere commerciale e su area pubblica, sarebbe dovuta essere concertata con le Associazioni di categoria previste. Siamo fermamente convinti che lo strumento della concertazione oltre che dovuto sua sempre la strada migliore per valutare la propeduticità per il territorio di tali iniziative. Spetta poi ovviamente al Comune fare una sintesi delle opinioni emerse e decidere".

L’epicentro del mercato del Forte sarà corso Roma e da lì in linea di continuità gli ambulanti esporranno i loro prodotti dalle maxi bancarelle fino a raggiungere le zone di piazza del Popolo e piazza XX Settembre. "Sarà l’occasione per valorizzare l’offerta commerciale esistente. Non si può criticare a prescindere, senza dare il tempo di attuare un progetto e vederne i frutti. Può anche darsi che alla fine sbagliamo ma almeno stiamo lavorando per organizzare una serie di eventi, tra i quali il mercato del Forte. Chi c’era prima di noi, invece, ha peccato di immobilismo".

Giovanna La Porta