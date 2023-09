Dalla Toscana all’Africa: piccoli calciatori crescono grazie alla Fondazione Collodi

Collodi, 27 settembre 2023 - La Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha sottoscritto una convenzione per sostenere il progetto della Socca Dream International, organizzazione sportiva culturale sudafricana, fondata dall’ ex calciatore Aris Albetti che ha alle spalle militanze importanti come il Viareggio, l’Empoli, la Versilia 98 e il Centese. “Il programma coinvolge bambini dagli 8 anni fino ai 18 anni – spiega Albetti -. Ovviamente come tutti i grandi progetti, l’unione fa la forza e avere la possibilità di lavorare con la Fondazione Collodi e il presidente Pier Francesco Bernacchi non è solo un onore ma un percorso di crescita per Socca Dream e tutto lo staff coinvolto. La Fondazione Carlo Collodi era l’anello mancante per questo progetto per spiccare il volo. Il know -how culturale e socio- pedagogico per solidità e credibilità a livello internazionale”. Il progetto Socca Dream International è un sogno che si avvera, quello di Aris Albetti che più di 12 anni fa ha deciso di imbarcarsi in una avventura insolita e un po’ bizzarra: lasciare l’Italia per andare in un paese sconosciuto a molti come il Sud Africa. Dodici anni dopo Socca Dream ha realizzato il sogno di molti bambini provenienti da Namibia, Lesotho, Botswana e Sud Africa. L’Italia è un sogno per di questi ragazzi africani e grazie a questo progetto multiculturale e sportivo hanno la possibilità di fare un esperienza a 360 gradi nel nostro Paese e portare a casa un’esperienza che farà parte del loro percorso di crescita. Proprio di questi giorni l’incontro a Collodi tra il presidente Pier Francesco Bernacchi e i giovani della Socca Dream accompagnati da Albetti che allo Storico Giardino Garzoni hanno consegnato una targa di riconoscimento al presidente della fondazione, ricevendo tutti dei Pinocchi in regalo.

