Dalla "Polli" un’area giochi per tutti E’ stata realizzata in via del Catano "Felice di fare un regalo alla città"

Nuovi spazi verdi per i bambini e le loro famiglie a firma Polli spa. L’inaugurazione della "Area giochi Polli 1872" è prevista per mercoledì 31 maggio alle 17 in via del Catano al cospetto della famiglia Polli, del sindaco di Monsummano Terme Simona de Caro e degli assessori del comunali Monica Marraccini e Arcangelo Crisci. "Il progetto nasce con l’intento di utilizzare gli spazi verdi che la natura ci offre – fanno sapere dalla storica azienda agroalimentare – e dedicarli al gioco e al divertimento per i più piccoli, abituandoli al contatto con la natura stessa fin dalla tenera età. Per Polli, infatti, l’amore e la cura per il verde sono insegnamenti fondamentali per condurre uno stile di vita che sia sano e sostenibile, nonché i principi di cui l’azienda si fa portavoce in tutte le attività realizzate sul territorio di Monsummano Terme, dove ha sviluppato la sua produzione 100 anni fa, e non solo". Polli dunque continua a investire a Monsummano ma non perde di vista gli altri punti chiave della sua forza. Quest’anno infatti torna a Milano "Orto in Città", un’iniziativa volta a trasportare il pubblico all’interno del mondo Polli sensibilizzando i partecipanti su tematiche legate alla sostenibilità, che si svolgerà presso Cascina Cuccagna dall’11 giugno a fine settembre. Particolarmente soddisfatta del nuovo progetto è Manuela Polli, corporate & strategist development dell’azienda "Sono molto contenta di poter finalmente vedere realizzata l’area giochi Polli 1872 a Monsummano. La mia famiglia e la Fratelli Polli devono tutto a Monsummano, e questo progetto si aggiunge come anello della catena che tiene saldamente legati tutti noi e la comunità monsummanese – ha detto – Sono felice di poter regalare ai bambini di Monsummano e alle loro famiglia un luogo dove trascorrere ore piacevoli all’aria aperta e a contatto con la Natura, aspetto fondamentale affinchè la vita dei più piccoli possa seguire uno stile di vita sano e sostenibile. Tutta la comunità è invitata a beneficiare dell’Area giochi Polli 1872 di via del Catano a Monsummano Terme". Alla cerimonia inaugurale parteciperanno anche, per conto di Polli il presidente Marco Polli, Manuela Polli e l’amministratore delegato Marco Fraccaroli . "Ringraziamo la Polli – ha detto De Caro – per aver contribuito alla realizzazione dell’area giochi".

Arianna Fisicaro