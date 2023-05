Da 52 anni in città per le ferie-benessere

Un’allegra brigata di architetti provenienti da Alto Adige e Germania frequenta, senza interruzioni da 52 anni l’Hotel Tamerici & Principe di viale IV Novembre. Simpatici e distinti amano profondamente Montecatini e in passato sono venuti anche due volte l’anno per il piacere di fare la cura, giocare a tennis e golf. Una passione particolare per ogni aspetto di Montecatini che produce benessere nel gruppo, che ancora non si è ancora stancato di trascorrere le vacanze nell’albergo di quello che ormai è davvero un amico fraterno. Il rito continua a ripetersi ogni volta che il gruppo soggiorna all’albergo è la bistecca alla fiorentina: almeno una volta, viene preparata una delle migliori prelibatezze toscane in onore dell’allegra brigata. Quest’anno è arrivata un’altra sorpresa per loro. Eugenio Pancioli, patron del Tamerici & Principe, ha organizzato un appuntamento speciale per questi amici della città. Walter Garner, Manfred Watcher e Heinz Partner hanno ricevuto un omaggio dal sindaco Luca Baroncini in segno di gratitudine per i 52 anni ininterrotti di ferie in città. I tre architetti Pancioli e Baroncini hanno concluso un incontro con un brindisi speciale sulla terrazza dell’albergo.