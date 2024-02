Curiosando e riciclando torna nel borgo con tante novità

Domenica di intensa e interessante attività quella di oggi a Borgo a Buggiano. Fin dal primo mattino, tutto il centro storico verrà invaso dalle bancarelle del mercatino ’Curiosando e riciclando... per dare nuova vita alle cose’. Per i visitatori giunti anche da fuori zona articoli di antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage. Una giornata che assicura spensieratezza e felicità per tutti, grandi e piccoli, a caccia magari di qualche affare o di un oggetto del passato tanto desiderato e presente proprio nel mercatino del vintage e del riuso oggi a Borgo a Buggiano.

Tutto intorno alle bancarelle ci saranno i negozi aperti con le loro convenienti offerte, bar, pizzerie, pasticcerie e tutto ciò che occorre per trascorrere una piacevole visita al paese. Le bancarelle si estenderanno per gran parte di corso Indipendenza fino al palazzo municipale e una parte di loro verranno sistemate in piazza Coluccio Salutati. Per i più piccoli arriveranno i magnifici pony del centro ippici La Pieve con i quali vivere l’esperienza del debutto della sella oppure fare delle belle cavalcate in tutta sicurezza. Nel pomeriggio, nella attigua piazza del Grano, ci sarà il Carnevale dei bambini, con sfilata delle mascherine, il gioco della pentolaccia e la visita alla biblioteca, eccezionalmente aperta per questa particolare iniziativa.

Il mercatino ’Curiosando e riciclando è prodotto dall’associazione culturale Pinocchio 3000 per conto del Comitato Vivi Il Borgo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Buggiano. Parcheggio libero e gratuito in tutti gli stalli pubblici indicati da apposita segnaletica.