Covid, i casi continuano a salire E il virus fa ancora due vittime

I contagi da Covid sono risaliti in provincia in questa settimana

Contagi ancora in salita in provincia, in una giornata che vede aumentare i ricoveri nell’area Covid dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, ma soprattutto in una giornata che registra ancora due decessi.Si tratta di una donna di Quarrata di 65 anni e di un uomo di 79 di Pistoia. Ecco i dati della nostra provincia. Su 2.339 tamponi processati dai laboratori dell’Asl Toscana Centro, sono 1.245 quelli risultati positivi, così distribuiti: 863 a Firenze, 127 a Prato, 206 a Pistoia e 49 a Pisa.

Due i nuovi ricoveri all’ospedale San Jacopo, a fronte di una dimissione, ma salgono a 30 le persone in isolamento in area Covid, più una in terapia intensiva e una in ostetricia.

Ecco la mappa dei contagi nella nostra provincia: 48 a Pistoia, 19 a Quarrata, 18 a Pescia, 18 a Serravalle, 15 a Monsummano, 11 a Montecatini, 10 a Massa e Cozzile, 9 a Montale, 8 ad Agliana, 8 a Larciano, 8 a Ponte Buggianese, 8 a Buggiano, 7 a Uzzano, 6 a Lamporecchio, 4 a Pieve a Nievole, 3 a San Marcello, 2 ad Abetone, 2 a Sambuca, 1 a Chiesina Uzzanese, e 1 a Marliana. In tutta la Regione i ricoverati sono 685, dei quali in terapia intensiva 41.

In Toscana sono 892.918 i casi di positività al Coronavirus, 4.243 in più rispetto a ieri (1.329 confermati con tampone molecolare e 2.914 da test rapido antigenico).