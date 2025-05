’Corsa a colori’. Prima edizione al via domenica

Il comitato dei genitori della scuola primaria Dei di Lamporecchio, con il patrocinio del Comune, organizza per domenica 18 maggio la prima edizione della ’Corsa a colori’. È un’iniziativa finalizzata a creare un momento di socialità e di allegria aperto a tutti, grandi e bambini, ma anche un’occasione per passeggiare nel nostro bellissimo territorio e stare all’aria aperta. Il ritrovo alle 16 in piazza Berni, davanti al Comune, ed è lì che ci si potrà iscrivere. L’iscrizione costa 5 euro (dai 6 anni in su) e il ricavato sarà interamente devoluto alla scuola primaria Dei. Fatta l’iscrizione, la partenza sarà alle 17 e a piedi verrà fatto un percorso di 4,2 km, interamente sul territorio comunale, accompagnati da musica e colori. Oltre, infatti, alla dotazione di bustine colori che sarà data a ciascun partecipante, lungo il percorso ci saranno tre punti colore, con musica, selfie, lanci di colore e tanto tanto divertimento! Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare a chi, con il proprio supporto, ha reso possibile l’organizzazione di questa manifestazione: l’amministrazione comunale di Lamporecchio, l’Istituto Comprensivo Berni, Croce Verde, Avis Lamporecchio, Vab Lamporecchio, Gli amici del trattore di Lamporecchio, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sezione Monsummano Terme, Bruno Antonio Costruzioni, Neri Sottoli, Centro Car. Il comitato genitori invita tutti a partecipare e a trascorrere insieme un fantastico pomeriggio, all’insegna del divertimento, del movimento e dello stare all’aria aperta, con la voglia di trasmettere un messaggio di pace e comunità.