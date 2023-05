Cordoglio per la morte di Tortora

Ha destato profondo cordoglio in tutta la Valdinievole la scomparsa a soli sessant’anni di Alfonso Tortora, titolare del ristorante Capri di Pieve a Nievole, in passato gestore del Centrale a Montecatini. I funerali saranno celebrati alle 10.30 nella chiesa del Corpus Domini in via Marruota a Montecatini. Sarà celebrata una messa anche a Sarno, suo paese di origine,sabato mattina nella chiesa di Sant’Alfredo e in seguito Alfonsso sarà seppellito al cimitero di Sarno come lui stesso desiderava. "Non avrebbe voluto fiori – dicono i familiari - ma donazioni all’associazione Aisla di Pistoia". Ecco le coordinate per chi volesse fare una donazione: Iban IT53N0306913834100000009986, intestato ad Aisla Pt. "Mi hai insegnato a disinnescare un litigio – scrive un amico sulla pagina Facebook del ristoratore - mi hai insegnato a ridere ancora di più, sei stato un esempio di forza e tenacia. Amavi la vita, ed è proprio per questo che ancora oggi non mi capacito del perché tutto questo. Solo qualcosa di più grande poteva portarti via, ma io sono certa che tu ci stai guardando, che vorresti vedere qualche lacrima in meno e qualche risata in piu, come quelle che ci hai sempre fatto fare, ma come si fa a non stare così quando se ne va un grande guerriero come te?! Non sanno lassù quanto, adesso, sono fortunati ad averti". Anche un altro amico è travolto dal dolore. "Ci sono stati momenti per sorridere ed è stata la vita – sottolinea - la nostra vita fatta di bei momenti. Ora e’ il momento di piangere ed e’ la morte.Destino comune a tutti noi. Sei stato un grande guerriero!! Hai combattuto fino al fine".