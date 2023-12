Controlli interforze a tappeto tra locali e immobili abbandonati

La prefettura prosegue anche in città come nel resto della provincia l’attività dell’operazione "Alto impatto", con una serie di azioni che vede la partecipazione di tutte le forze dell’ordine. L’obiettivo, anche per i prossimi mesi, è quello di incidere sempre di più sulla sicurezza e ordine pubblico. d alto impatto in determinate zone della provincia. Nell’espletamento di questi servizi, sono state controllate centinaia di persone e di veicoli, oltre a diversi esercizi commerciali, sei dei quali hanno ricevuto da parte del questore l’ordinanza di sospensione. È stato verificato, inoltre, lo stato dei luoghi di alcuni immobili abbandonati, nei quali sono stati rinvenuti cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, per i quali sono state avviate le procedure di espulsione amministrativa. Infine, diversi esercizi pubblici sono stati controllati per diffusione di musica oltre gli orari consentiti e per altre violazioni di settore.