Concorso ’Voci in-canto’. Ecco l’elenco dei vincitori

In occasione dei festeggiamenti dedicati al centenario della morte di Giacomo Puccini nella Villa del Castellaccio, situata poco sotto il centro storico di Uzzano Castello dove nel 1895 il compositore lucchese scrisse il secondo, terzo e parte del quarto anno de La Bohème, si è svolta la finale del concorso "Voci in canto" giunta alla decima edizione. Anche in questa occasione la kermesse ha visto arrivare concorrenti da oltreoceano e la giuria presieduta dal soprano Katia Ricciarelli ha avuto il suo ben da fare per giudicare quali siano state le migliori voci da premiare. Il verdetto finale ha sancito vincitore Francesco Cascione, secondo posto per la sola figura femminile Ayaka Kiwada, terzo posto ex aequo per Seong Choi e Guo Chengyue, premio speciale "Uzzano e Giacomo Puccini" a Giwa Kang che l’ anno prossimo interpreterà Rinucci nel Rigoletto, quindi Paolo Breda Bulgherini sarà affidato il ruolo di Simone, per Zi Zhao Chen il ruolo di Luigi, per Liu Kaiuri quello de Il Talpa ed infine a Guo Chegyueil ruolo di Il Tinca. A fare gli onori di casa il proprietario dell’antico maniero, il conte Guido Anzilotti, che ha ringraziato quanti si sono adoperati per allestire il giardino nel quale si è celebrato il concorso. La villa sarà aperta il 12 e 13 ottobre in occasione delle giornate del FAI: chi è interessato potrà fare dei percorsi guidati.

Stefano Incerpi