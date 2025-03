Con il professionista è rinato l’ex Adriano

Oreste Ruggiero ha dato un contributo molto importante nei mesi scorsi al recupero del decoro cittadino con l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’ex Cinema Adriano, in via San Martino, da lui rilevato. L’edificio, chiuso da oltre vent’anni, in questo periodo ha causato numerosi problemi per i crolli del soffitto e la necessità di mettere in sicurezza la facciata. Oggi, grazie a Ruggiero, quell’edificio è tornato a mostrare un aspetto gradevole e solido, con importanti prospettive per il riutilizzo futuro.

La ricerca dell’architetto si concentra sull’architettura come espressione del sentimento e della cultura del luogo, utilizzando forme ispirate alla natura e al mito. La realizzazione di un museo privato alle Tamerici, che intende rilevare nell’ambito della procedura di concordato delle Terme, rappresenta l’ennesimo colpo di scena da parte di un professionista di elevata caratura. La sua manifestazione di interesse ha spostato l’interesse della Fondazione Caript sulla Torretta, anche se non vengono escluse altre ipotesi, per realizzare un progetto legato al territorio con il coinvolgimento del terzo settore.

Il Comune si sposta invece verso il Tennis Torretta, le aree verdi e le opere d’arte delle Terme, un altro impegno rilevante. Il sindaco Claudio Del Rosso evidenzia che "Montecatini è un gioiello, che merita di essere valorizzato nel rispetto della sua storia e della sua identità culturale. La sinergia tra Comune, Fondazione Caript e Regione rappresenta un modello virtuoso di rilancio del nostro territorio, con benefici duraturi per la città. Grazie all’impegno congiunto del Comune, della Fondazione Caript e della Regione, la città si avvia verso una fase di rinascita, che punta a trasformare il suo patrimonio termale e culturale in un motore di sviluppo sostenibile per l’intera comunità".

Da. B.