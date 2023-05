’Comunità Solidale’ impegnata da 10 anni

L’associazione "Comunità Solidale Lamporecchio" è arrivata al suo decimo anniversario, che verrà celebrato domani con una festa dalle 10 al primo pomeriggio, al termine delle premiazioni e del pranzo. Il programma prevede il ritrovo in piazza Lamarmora il rituale taglio del nastro e la benedizione della nuova sede dell’associazione di volontariato. Sarà presente il sindaco Alessio Torrigiani, il parroco e rappresentanti dell’Asl. Alle 11 si terrà nella chiesa di Santo Stefano la messa concelebrata da don Andrea Mati e don Antonio Velotto. Alle 12.30 ritrovo per il pranzo alla Taverna 04, dove saranno consegnati gli attestati ai volontari, alle autorità ed ai rappresentanti delle associazioni.

Comunità Solidale, di cui è presidente Mara Fadanelli, è nata l’8 gennaio 2013 come aggregazione di associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro, che operano per il sostegno alle fragilità emergenti. Numerosi sono i progetti che ha portato avanti in aiuto di chi si trova in difficoltà. I progettigruppi di volontari in essere sono la distribuzione di un pacco alimentare settimanale (valutata insieme all’assistente sociale); anticipi economici per utenze e sfratti; sostegno per i servizi di fisioterapia, di giardinaggio, di compagnia agli utenti dell’hospice La Limonaia; servizi di gonfalone e volantinaggio per eventi in collaborazione con il Comune e molto altro.