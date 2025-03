Cinzia D’Angelo confermata alla presidenza di Avis

Nella sala Aldo Bartoli della Croce Verde si è tenuta l’assemblea ordinaria elettiva della sezione Avis di Lamporecchio, dalla quale sono scaturiti i componenti che compongono il nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2028. Alla presidenza è stata confermata Cinzia D’Angelo. Vicepresidente Francesco Baronti. Alla segreteria Sandra Masi, Piero Ancillotti tesoriere, Sergio Marchetti addetto contabile ed ai bilanci. I consiglieri: Vitina Colangelo, Mattugi Giampiero, Giancarlo Palamidessi, Giovanni Vita, Cristina Cesare Cristina e Laura Scelso.

L’amministrazione comunale di Lamporecchio, attraverso le parole della sindaca Anna Trassi, augura buon lavoro al neo eletto presidente dell’Avis Comunale Lamporecchio, Cinzia D’Angelo, ai membri del consiglio direttivo ed a tutti i soci "Da anni l’Avis – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – svolge una lodevole attività di sensibilizzazione su un importante argomento qual è quello della donazione del sangue, testimoniata dal numero dei soci e delle donazioni in aumento rispetto allo scorso anno. Ancora grazie per quello che state facendo e per quello che sicuramente ancora farete".