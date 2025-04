Chiude filiale a Margine: "Comunità penalizzata"

Contestazione formale del sindaco Marzia Niccoli per la chiusura della filiale di Banca Intesa a Margine Coperta. Il primo cittadino ha scritto ai vertici dell’istituto e per conoscenza all’osservazione per la desertificazione bancaria della Regione Toscana: "A seguito dell’incontro avuto il 16 aprile, intendo esprimere una contestazione ferma. Pur capendo che oggi la tecnologia ha preso campo e che la società si evolve verso nuove e più moderne modalità di interazione tra il mondo bancario e la platea degli utenti, tale decisione è a mio modo di vedere profondamente dannosa per l’intera comunità locale e per la clientela storica, che da anni affida alla banca la propria fiducia, i propri risparmi e le proprie operazioni quotidiane".

Margine Coperta non è una frazione marginale, ma una delle due realtà più popolose del Comune di Massa e Cozzile insieme a Traversagna, ed è al centro di un importante piano di riqualificazione urbana, con investimenti pubblici volti a rilanciare e potenziare i servizi e la vivibilità del territorio. "In questo quadro di crescita e sviluppo – scrive Niccoli a Banca Intesa – la scelta di abbandonare l’area appare illogica e in controtendenza, soprattutto se paragonata alle scelte di altri attori del territorio: Poste Italiane, ad esempio, sta investendo proprio a pochi passi dalla vostra sede, fra l’altro di proprietà, ristrutturando l’ufficio postale e ampliando i servizi per i cittadini".

Niccoli ribadisce: "La clientela sarà costretta a recarsi nelle sedi di Montecatini Terme, Monsummano Terme o Pescia, con fisiologici disagi. Chiedo formalmente e con urgenza che questa decisione venga rivista, oppure che vengano immediatamente attivate soluzioni compensative concrete, come ad esempio la creazione di sportelli mobili, convenzioni locali o servizi di prossimità, mantenimento degli sportelli bancomat".

Giovanna La Porta