Chieti al capolinea, La T Gema non gioca

Il settore agonistico Fip ha comunicato che la partita fra Chieti e La T Tecnica Gema Montecatini non si giocherà. La mancata disputa della gara originariamente in programma domani pomeriggio alle 18 al PalaTricalle di Chieti può voler dire una cosa sola: la compagine abruzzese getta la spugna e si ritira dal campionato. A sancirlo sarà un comunicato del giudice sportivo che arriverà martedì 4 febbraio, termine ultimo per il pagamento di una rata federale che doveva essere versata entro oggi, pena l’esclusione dal campionato. Un impegno a cui evidentemente la società teatina non è in grado di ottemperare: da qui la cancellazione del Chieti Basket 1974 dalla terza serie cestistica nazionale, una decisione inevitabile di cui l’annullamento del match contro i leoni termali costituisce soltanto l’anticamera.

Un epilogo amaro che genera un terremoto a livello di classifica, perché tutti i risultati ottenuti fin qui dalla formazione di coach Lino Lardo saranno annullati e le squadre che contro Chieti non hanno fatto punti verranno giocoforza avvantaggiate rispetto a quelle che sono riuscite a vincerci, le quali si vedranno togliere i punti fatti contro i teatini. Gli incontri da qui alla fine della regular season saranno annullati e le squadre a turno dovranno osservare un riposo. La prima sarà proprio La T Gema.

Le buone notizie però per Savoldelli e compagni finiscono qui, perché con l’esclusione di Chieti i termali scendono a 34 punti e domenica potrebbero essere raggiunti al secondo posto dalla Pielle Livorno, unica delle prime sette in classifica ad aver perso contro gli abruzzesi. Anche i cugini della Fabo Herons, che saranno i prossimi a riposare, non sorridono: senza i 2 punti della vittoria del 5 gennaio scorso gli aironi scivolano in piena bagarre play-in, raggiunti anche da Chiusi.

La nuova classifica del girone Sud: Roseto 44; La T Gema 34; Pielle Livorno 32; Luiss Roma e Ruvo di Puglia 30; Virtus Roma 28; Fabo, Jesi e Chiusi 26; Fabriano 22; Caserta 20; Salerno e San Severo 18; Sant’Antimo, Piombino e Cassino 16; Ravenna 14; Latina 10; Rieti 8; Chieti retrocessa.

Filippo Palazzoni